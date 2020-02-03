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Kanarya’yı uçurdu

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Kanarya’yı Derrick Williams uçurdu
Fenerbahçe Beko, Derrick Williams'ın sarılacivertli formayla en iyi performansını sergilediği maçta Türk Telekom'u 24 sayı farkla 91-67 ile mağlup etmeyi başardı. A Spor'dan da naklen yayınlanan mücadelede 24 dakika süre alan Derrick Williams, 7/9 üçlük isabetiyle 31 sayı, 5 ribauntla şov yaparken Melih 16, Nunnally de 14 sayıyla ona eşlik etti. Telekom'da ise Wiltjer 15 sayı attı. Diğer sonuçlar: Anadolu Efes-TEKSÜT Bandırma: 83-72, Afyon Belediye-Bahçeşehir Koleji: 95-91 (İki uzatma), Ormanspor- Büyükçekmece: 84-75.
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Kanarya’yı Derrick Williams uçurdu
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