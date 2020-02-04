NBA'de heyecan dün gece oynanan karşılaşmalarla devam etti. Temsilcimiz Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında New York Knicks ile karşılaştı. Doğu konferansında zor günler geçiren iki takımın mücadelesi 127-127 sona erdi ve uzatmaya gitti. Uzatmaların galibi ise 139-134'lük skor ile Knicks oldu.

Cleveland'ta 38 dakika sahada kalan Cedi Osman, 15 sayı 4 ribaund ve 2 asist ile mücadele etti. Karşılaşmanın en skorer ismi de Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu Kevin Love oldu. Love maçı 33 sayı 13 ribaund ile tamamladı.

Bu mağlubiyet ile son 12 maçında 11. yenilgisini alan Cleveland, Doğu Konferansı'nda 13 galibiyetle 14. sırada yer aldı. New York Knicks ise 15 galibiyet ile kendisine 13. sırada yer buldu.