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Cleveland yine kaybetti! 134 - 139

NBA'de Doğu Konferansı'nda zor günler geçiren , sahasında 'i konuk etti. Uzatmaya giden karşılaşma konuk ekip Knicks'in 139-134'lük üstünlüğü ile sona erdi. Bu mağlubiyetle birlikte milli basketbolcumuz 'ın da formasını giydiği Cavaliers son 12 maçının 11'inden yenik ayrılmış oldu.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:23 ABONE OL
Cleveland yine kaybetti! Cleveland Cavaliers 134 - 139 New York Knicks

NBA'de heyecan dün gece oynanan karşılaşmalarla devam etti. Temsilcimiz Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında New York Knicks ile karşılaştı. Doğu konferansında zor günler geçiren iki takımın mücadelesi 127-127 sona erdi ve uzatmaya gitti. Uzatmaların galibi ise 139-134'lük skor ile Knicks oldu.

Cleveland'ta 38 dakika sahada kalan Cedi Osman, 15 sayı 4 ribaund ve 2 asist ile mücadele etti. Karşılaşmanın en skorer ismi de Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu Kevin Love oldu. Love maçı 33 sayı 13 ribaund ile tamamladı.

Bu mağlubiyet ile son 12 maçında 11. yenilgisini alan Cleveland, Doğu Konferansı'nda 13 galibiyetle 14. sırada yer aldı. New York Knicks ise 15 galibiyet ile kendisine 13. sırada yer buldu.

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Cleveland yine kaybetti! Cleveland Cavaliers 134 - 139 New York Knicks
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