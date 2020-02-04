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CSKA Moskova maçı hangi kanalda? ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

Euroleague’de son 7 haftayı galibiyet ile kapatan 22 hafta sonunda zirvede yer alıyor. Lig’de toplamda 19 galibiyet alan temsilcimiz bu akşam basketbolun köklü ekiplerinden CSKA Moskova’ya konuk olacak. Basketbol severler karşılaşma öncesi ‘ maçı hangi kanalda, saat kaçta?’ aratmasını gerçekleştiriyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de ‘CSKA Moskova-Anadolu Efes’ maçına dair tüm detaylara, yayın kanalına ve saatine haberimizin içerisinde yer verdik.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:16 ABONE OL
CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Anadolu Efes ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes CSKA Moskova deplasmanına konuk olacak. Geride kalan 22 haftada 19 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes'in en yakın takipçisi konumunda 16 galibiyet ile CSKA Moskova bulunuyor. Nefesleri kesecek mücadele öncesi basketbol severler 'CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?' aratmasını gerçekleştiriyor. Avrupa kupalarında 681. Maçına çıkacak olan temsilcimiz mutlak galibiyet parolası ile yola çıkıyor. Hatırlanacağı üzere ilk karşılaşma İstanbul'da oynanmış ve CSKA Moskova 80-81 kazanmayı başarmıştı. Peki, CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte bu soruların yanıtları…

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise sabah.com.tr'de olacak.

ANADOLU EFES 681. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.

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CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Anadolu Efes ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte detaylar
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