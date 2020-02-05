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Galatasaray 'u kadrosuna kattı

, 'li oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.Üç kıtada profesyonel basketbol tecrübesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, uzun mesafeli şutlardaki başarısıyla keskin bir şutör olarak dikkat çekiyor.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 5.2.2020 16:04 ABONE OL
Galatasaray John Roberson'u kadrosuna kattı

Sezon ortasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu doğrultuda oyun kurucu bölgesini güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu John Roberson ile anlaştığını duyurdu. Roberson ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Üç kıtada profesyonel basketbol tecrübesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, uzun mesafeli şutlardaki başarısıyla keskin bir şutör olarak dikkat çekiyor.
Bu sezon başında Avustralya takımı South East Melbourne Phoenix'e transfer Roberson, 20.7 sayı, 5.4 asist, 2.1 ribaund ile mücadele etti.
ABD'li basketbolcu, kariyerinde Zlatorog Lasko (Slovenya), BC Monthey (İsviçre), Sodertalje Kings (İsveç ekibi), BC Atomeromu (Macaristan), Elan Chalon (Fransa), Asvel (Fransa) ve Enisey (Rusya) formaları da giydi.

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Galatasaray John Roberson'u kadrosuna kattı
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