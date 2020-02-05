Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Lakers Spurs maçına Lebron damgası!

Lakers Spurs maçına Lebron damgası!

NBA'de gecenin en çok merak edilen karşılaşmasında sahasında 'ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Lakers'ın 129 - 102'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla beraber Batı Konferansı lideri Los angeles Lakers 38 galibiyete ulaştı. 10. sırada bulunan Spurs ise 28. mağlubiyetini alırken 22 galibiyette kaldı.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:35 ABONE OL
Lakers Spurs maçına Lebron damgası!

Lakers'ta süperstar Lebron James 34 dakika sahada kaldığı maçta 36 sayı 7 rebaund ve 9 asistlik performans sergiledi. Lebron karşılaşmada başarılması zor bir 3 sayı performansına da ulaştı. Yıldız basketbolcu 3 dakikada üst üste 5 üç sayılık basket buldu.

Los Angeles Lakers'ın bir diğer yıldızı Anthony Davis, karşılaşmada 29 dakika sahada kaldı. 18 sayı üreten Davis, 5 rebaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

Konuk ekip San Antonio Spurs'te Demar Derozan 33 dakika sahada kalırken 28 sayı, 9 rebaund ve 7 asist üretti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lakers Spurs maçına Lebron damgası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN