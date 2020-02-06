Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Galatasaray’ın işi mucizelere kaldı

’ın işi mucizelere kaldı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Galatasaray’ın işi mucizelere kaldı
G.SARAY Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya 91-79 mağlup oldu. Maçın ilk dakikalarında boyalı alanda rakibini durduramayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 26-21 geride tamamladı. İlk yarıda 10 ribaunt alan ve rakibinin 22 ribaunduna engel olamayan Cimbom, soyunma odasına 43-34 geride gitti. Aslan, ikinci yarıda Auguste'nin pota altından sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı ama savunmada etkisiz kalarak 3. periyodu 62-57, maçı da 91-79 kaybetti. Grubunda 3. yenilgisini alan Galatasaray'ın (-27) gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda Monaco (+26) ile arasındaki 53 sayılık averajı kapatması gerekiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ın işi mucizelere kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN