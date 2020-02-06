Galatasaray’ın işi mucizelere kaldı

BUGÜN NELER OLDU

G.SARAY Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya 91-79 mağlup oldu. Maçın ilk dakikalarında boyalı alanda rakibini durduramayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğigeride tamamladı. İlk yarıda 10 ribaunt alan ve rakibinin 22 ribaunduna engel olamayan Cimbom, soyunma odasınageride gitti. Aslan, ikinci yarıda Auguste'nin pota altından sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı ama savunmada etkisiz kalarak 3. periyodu, maçı dakaybetti. Grubunda 3. yenilgisini alan Galatasaray'ın (-27) gruptan çıkabilmesi için, son maçlarda