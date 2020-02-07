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'den açıklaması!

formasıyla Euroleague'de harika işler başaran ve Basketbol Milli Takımı formasını giymek istediğini belirten ile ilgili, federasyondan açıklama geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun kabul edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 12:26 ABONE OL
TBF'den Shane Larkin açıklaması!

Ülkemizde Anadolu Efes formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve Euroleague'de üst üste haftanın en iyi basketbolcusu olarak rekor kıran Shane Larkin ile ilgili, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu."

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TBF'den Shane Larkin açıklaması!
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