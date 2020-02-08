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son saniyede yıkıldı

THY ’nde , karşısında bitime 4 saniye kala 77-76 öne geçti. Ancak moladan sonra savunma uyuyunca takımı Hunter’la pota altında cezayı kesti

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Fenerbahçe son saniyede yıkıldı
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 kaybetti. Sloukas'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler karşısında rahat sayı bulan İsrail ekibi, soyunma odasına 41-40 önde gitti. Maccabi, 7-0'lık seriyle 34. dak-i kada farkı 8'e çıkardı: 63-71. Fenerbahçe, Sloukas'la bitime 4 saniye kala 77-76 öne geçti. Son 2 saniyede Hunter'la pota altından sayı bulan konuk ekip sahadan 78-77 galip ayrıldı. Bu arada maçtan sonra Wilbekin, taraftarla gerginlik yaşadı. Araya giren Başkan Ali Koç, tribünleri sakinleştirdi.
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Fenerbahçe son saniyede yıkıldı
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