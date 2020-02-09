Beşiktaş’ın yükselişi Bandırma’da durdu

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçtır kazanamayanplay-off yarışında önemli bir galibiyete imza attı. İlk andan itibaren Tyler Kalinoski'nin skor katkısıyla oyuna ağırlığını koyan Teksüt Bandırma, ilk yarıyı 44-26 önde kapattı. Oyunu kontrol etmeyi başaran ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında sahadan 85-64'lük galibiyet ile ayrıldı.Gaziantep- Darüşşafaka: 77-86 Türk Telekom-Tofaş: 68-67.FİLEDE DÜNSpor Toto-Tokat Belediye Plevne: 3-0, Arkas Spor-Arhavi Voleybol: 3-1, Sorgun Belediye- Halkbank: 1-3, Bursa Büyükşehir Belediye-Galatasaray HDİ Sigorta: 3-0, Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDİ Sigorta: 1-3.