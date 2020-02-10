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Philadelphia'da etkisi!

'de milli basketbolcumuz 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde 'u ağırladı. Maça maçında olduğu gibi Furkan Korkmaz damga vurdu. Kenardan gelip 31 sayı atan Furkan, takımının en skorer ismi olurken galibiyetin de mimarı oldu. Karşılaşma 118 - 111 76ers üstünlüğü ile sona ererken, Furkan Korkmaz Philadelphia tarihine geçti. Milli yıldız, üst üste 2 maçta kenardan gelerek 30+ sayı atan ikinci isim oldu.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 12:20 ABONE OL
Philadelphia'da Furkan Korkmaz etkisi!

NBA'de gecenin maçında Philadelphia 76ers ile Chicago Bulls karşılaştı. Doğu Konferansı'nda mücadele eden iki ekibin karşılaşmasında kazanan 118-111'lik skorla 76ers oldu. Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde oynanan Memphis Grizzlies maçının ardından yine kenardan gelerek 30 sayı barajını aştı. 31 dakika sahada kalan milli basketbolcu karşılaşmayı 31 sayı, 5 rebound ve 2 asistle tamamladı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Chicago Bulls'un yıldız ismi Zach LaVine oldu. LaVine, 39 dakika sahada kalırken 32 sayı 1 rebound ve 8 asist ile oynadı.

Bu galibiyetle Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan 76ers, galibiyet sayısını 33'e çıkarttı. Chicago ise 19 galibiyetle 10. sırada kaldı.

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Philadelphia'da Furkan Korkmaz etkisi!
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