NBA'de gecenin maçında Philadelphia 76ers ile Chicago Bulls karşılaştı. Doğu Konferansı'nda mücadele eden iki ekibin karşılaşmasında kazanan 118-111'lik skorla 76ers oldu. Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde oynanan Memphis Grizzlies maçının ardından yine kenardan gelerek 30 sayı barajını aştı. 31 dakika sahada kalan milli basketbolcu karşılaşmayı 31 sayı, 5 rebound ve 2 asistle tamamladı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Chicago Bulls'un yıldız ismi Zach LaVine oldu. LaVine, 39 dakika sahada kalırken 32 sayı 1 rebound ve 8 asist ile oynadı.

Bu galibiyetle Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan 76ers, galibiyet sayısını 33'e çıkarttı. Chicago ise 19 galibiyetle 10. sırada kaldı.