Kobe Bryant'ın ölümü sonrası adeta yasa boğulan Los Angeles Lakers cephesinde, son dönemde alınan galibiyetler bir nebze olsun yüzleri güldürdü.

NBA'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan LA, Staples Center'da konuk ettiği Phoenix Suns'a şans tanımadı.

Baştan sona üstün oynadığı maçtan 125 - 100 galip ayrılan yıldızlar topluluğunda, deneyimli isimler skor yükünü paylaştı. Parkenin en skorer ismi ise Anthony Davis oldu. Suns potasına 25 sayı bırakan Davis'in yanı sıra başarılı guard Rondo 23, süper yıldız LeBron James ise 17 sayı

kaydetti.

Lakers karşısında 25 sayı fark yiyen Phoenix Suns'ta ise Bridges'ın 18, Diallo'nun ise 15 sayı mağlubiyete engel olamadı.

Golden State'in ardından Suns'ı da yenen Los Angeles Lakers, galibiyet sayısını 40'a çıkararak Batı Konferansı'nda zirvedeki yerini korudu.

Bu sezon sadece 21 maç kazanan Phoenix Suns ise Batı Konferansı'nda 13. sırada bulunuyor