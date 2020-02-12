NBA'de Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alan Philadelphia 76ers ile Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Wells Fargo Center'da oynanan Sixers Clippers kapışmasından galip ayrılan taraf 110 - 103'lük sonuçla ev sahibi takım oldu.

Memphis'e 34, Chicago'ya ise 31 sayı atarak müthiş bir form grafiği yakalayan milli basketbolcumu Furkan Korkmaz, Clippers karşısında ise suskun kaldı. Mücadeleye ilk 5'te başlayan Furkan, 23 dakika parkede kalırken Sixers adına skor katkısı yapamadı.

Furkan'ın sessiz kaldığı gecenin yıldızları ise Ben Simmons ile Joel Embiid oldu. Simmons 42 dakikada 26 sayı 12 ribaunt 10 asistle triple-double yaptı. Embiid'in 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadığı karşılaşmada rakip potaya Richardson 21, Harris ise 17 sayı bıraktı. Clippers'a Kawhi Leonard'ın 30 sayısı yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Philadelphia 76ers 33. galibiyetini alırken, Clippers 16. kez parkeden yenik ayrıldı.