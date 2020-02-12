Türk Telekom 62 - 56 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU)

Türk Telekom, Solgar Vitamin Türkiye Kupası çeyrek final maçında Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta Türk Telekom, İzmir ekibini 62-56 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türk Telekom'da 15 sayıyla oynayan Kyle Wiltjer 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Hiçbir oyuncusu çift haneli skor üretemeyen Pınar Karşıyaka cephesinde ise Tony Tayor ve Amath M'baye 9'ar sayıyla oynadılar.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Türk Telekom, Muhammed Baygül ile üst üste pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Türk Telekom, iyi savunma yaptığı ilk periyodu Wiltjer'ın da boyalı alandan skora katkısıyla 17-10 önde tamamladı.

Türk Telekom, ikinci periyodun başında Harris'in üç sayılık basketiyle farkı çift haneye (22-12) taşıdı. Periyodun son 4 dakikasına Türk Telekom'un 27-19 üstünlüğüyle girilse de savunmasını sertleştiren ve M'Baye'nin devreye girmesiyle hücum gücünü artıran Pınar Karşıkaya, 8-0'lık seriyle 27-27'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle giren Türk Telekom'a 6-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 25. dakikada karşılaşmada ilk kez öne geçti: 32-33. Pınar Karşıyaka'nın skor üstünlüğü kısa sürerken, ev sahibi takım, üçüncü periyodu Wiltjer'ın turnikesiyle 41-38 önde kapattı.

Dördüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, 34. dakikada skoru 52-46 yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmadan 62-56 galip ayrılan Türk Telekom, başkentte yapılacak Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Türk Telekom, Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

Türk Telekom: Johnson 6, Muhammed Baygül 9, Fall 12, Wiltjer 15, Campbell 13, Harris 7, Metin Türen, Şafak Edge, Enes Taşkıran

Pınar Karşıyaka: Crocker 6, Semih Erden 6, Triche 4, Taylor 9, M'Baye 9, James Metecan Birsen 5, Morgan 4, Yunus Emre Sonsırma 8, Onuralp Bitim 5, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 17-10

Devre: 27-27

3. Periyot: 41-38

Beş faulle çıkan: 39.20 Semih Erden (Pınar Karşıyaka)