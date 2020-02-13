Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti

'in kayınvalidesi vefat etti

Galatasaray Teknik Direktörü 'in kayınvalidesi vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:03 ABONE OL
Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın hocamız Fatih Terim'e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN