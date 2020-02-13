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MAÇ SONUCU 127 - 105

'de heyecan gece maçlarıyla devam etti. Milli basketbolcumuz 'ın formasını terlettiği , ile karşılaştı. Cedi'nin 3 sayı 6 ribaund, 2 asist ile oynadığı zorlu karşılaşmada Cleveland Cavaliers rakibini 127 - 105 yenmeyyi başardı.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 13:37 ABONE OL
MAÇ SONUCU Cleveland Cavaliers 127 - 105 Atlanta Hawks

NBA'de gece oynanan maçta Cleveland Cavaliers evinde karşılaştığı Atlanta Hawks karşısında 127 - 105 mağlup etti. 22 sayı farkla galip gelen Cleveland Cavaliers 14. galibiyetini aldı. Atlanta Hawks ise bu mağlubiyet ile birlikte bu sezon 41. mağlubiyetini almış oldu.

Ev sahibi ekipte Tristan Thompson 27 sayı, 11 ribaund ile takımına galibiyeti getiren isim olurken, Atlanta Hawks'ta Trae Young'ın 27 sayı, 3 ribaund, 12 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cleveland Cavaliers forması giyen Milli basketbolcumuz Cedi Osman bu maçta 32 dakika sahada kaldı ve maçı 3 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile tamamladı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91

New York Knicks-Washington Wizards: 96-114

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks:118-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106

Utah Jazz-Miami Heat: 116-101

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120

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MAÇ SONUCU Cleveland Cavaliers 127 - 105 Atlanta Hawks
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