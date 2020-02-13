MAÇ SONUCU Cleveland Cavaliers 127 - 105 Atlanta Hawks

NBA'de gece oynanan maçta Cleveland Cavaliers evinde karşılaştığı Atlanta Hawks karşısında 127 - 105 mağlup etti. 22 sayı farkla galip gelen Cleveland Cavaliers 14. galibiyetini aldı. Atlanta Hawks ise bu mağlubiyet ile birlikte bu sezon 41. mağlubiyetini almış oldu.
Ev sahibi ekipte Tristan Thompson 27 sayı, 11 ribaund ile takımına galibiyeti getiren isim olurken, Atlanta Hawks'ta Trae Young'ın 27 sayı, 3 ribaund, 12 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Cleveland Cavaliers forması giyen Milli basketbolcumuz Cedi Osman bu maçta 32 dakika sahada kaldı ve maçı 3 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile tamamladı.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112
Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91
New York Knicks-Washington Wizards: 96-114
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks:118-111
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106
Utah Jazz-Miami Heat: 116-101
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120