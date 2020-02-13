MAÇ SONUCU Denver Nuggets 116 - 120 Los Angeles Lakers

NBA'de Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Normal süresi 111-111 biten karşılaşmayı Los Angeles Lakers 120-116 kazandı.

Bu sonuçla Batı Konferansının lideri olan Lakers, 41. galibiyetine imza attı. Ev sahibi ekip Denver Nuggets da, 38 galibiyette kaldı.

Konuk ekipte 32 sayı – 12 ribaund – 14 asistlik bir triple – double'a imza atan LeBron James, karşılaşmanın yıldızı oldu. 33 sayı – 10 ribaund ile double – double yapan Anthony Davis, galibiyette önemli rol oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91

New York Knicks-Washington Wizards: 96-114

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks:118-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106

Utah Jazz-Miami Heat: 116-101

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120