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MAÇ SONUCU 116 - 120

NBA'de oynanan maçta 'in formasını giydiği , 'e konuk oldu. Normal süresi 111-111 biten karşılaşmayı uzatmalarda 116 - 120'lik skorla Los Angeles Lakers kazandı. Karşılaşmanın yıldızı ise LeBron James oldu. James, 32 sayı, 12 ribaund, 14 asistlik bir triple double’a imza attı ve galibiyetin en büyük mimarı olmayı başardı.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 13:45 ABONE OL
MAÇ SONUCU Denver Nuggets 116 - 120 Los Angeles Lakers

NBA'de Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Normal süresi 111-111 biten karşılaşmayı Los Angeles Lakers 120-116 kazandı.

Bu sonuçla Batı Konferansının lideri olan Lakers, 41. galibiyetine imza attı. Ev sahibi ekip Denver Nuggets da, 38 galibiyette kaldı.

Konuk ekipte 32 sayı – 12 ribaund – 14 asistlik bir triple – double'a imza atan LeBron James, karşılaşmanın yıldızı oldu. 33 sayı – 10 ribaund ile double – double yapan Anthony Davis, galibiyette önemli rol oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 116-112

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 101-91

New York Knicks-Washington Wizards: 96-114

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks:118-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 111-104

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 130-111

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106

Utah Jazz-Miami Heat: 116-101

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 116-120

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MAÇ SONUCU Denver Nuggets 116 - 120 Los Angeles Lakers
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