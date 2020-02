NBA All-Star başladı! ABD Karması 151-131 Dünya Karması

NBA All-Star organizasyonuna ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center ev sahipliği yapıyor. Dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği ve adeta şölen havasında geçen All-Star, Amerika Karması ile Dünya Karması arasında oynanan Yükselen Yıldızlar maçıyla başladı.

YÜKSELEN YILDIZLAR MAÇINI ABD KARMASI KAZANDI

ABD karmasında Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Trae Young (Atlanta), P.J. Washington (Charlotte Hornets), Ja Morant, (Memphis Grizzlies), Jaren Jackson (Memphis Grizzlies), Eric Paschall (Golden State Warriors) Miles Bridges (Charlotte Hornets), Devonte Graham (Charlotte Hornets), Collin Sexton (Cleveland Cavaliers), Kendrick Nunn (Miami Heat) yer aldı.

Dünya karmasında ise Luka Doncic (Dallas Mavericks), R.J. Barrett (New York Knicks), Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves), Brandon Clarke (Memphis Grizzlies), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Rui Hachimura (Washington Wizards), Moritz Wagner (Washington Wizards), Svi Mykhailiuk (Detroit Pistons), Nicola Melli New Orleans Pelicans) bulundu.

151-131'lik skorla Dünya Karması'nın galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye 20 sayı 5 asist ve 5 ribaunt ile damga vuran Miles Bridges, aynı zamanda MVP (En değerli oyuncu) seçildi. Amerika Karması'nda Eric Paschall 23 sayı, Colin Sexton ise 21 sayı attı.

Dünya Karması'nda ise Barrett 27 sayı, Brandon Clarke 22 sayı, Luka Doncic ise 16 sayı kaydetti.

KOBE ANISINA FORMAT DEĞİŞTİ

All-Star'da helikopter kazasında vefat eden efsane basketbolcu Kobe Bryant ile kızı Gianna Bryant onurlandıracak. All-Star maçında takımlar ilk üç periyot 0-0'lık skorla başlayacak ve 12 dakikalık periyotların sonucunda her periyodun galibi ayrı olacak. Daha sonra üç periyotta atılan toplam sayılara Kobe'nin forma numarası olan 24 eklenecek ve hedef sayı belirlenecek. Süresiz oynanacak son periyotta ilk o sayıya ulaşan ekip karşılaşmayı kazanacak.



All-Star maçında LeBron'un Takımı Gianna'nın giydiği 2 numaralı formayla, Giannis'in Takımı ise Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı forma ile parkeye çıkacak.

YARIŞMALAR NEFES KESECEK

Organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapılacak ve etkinlikler 16 Şubat Pazar TSİ 04.00'te başlayacak. Yetenek yarışmasında Bam Adebayo (Miami Heat), Patrick Beverley (Los Angeles Clippers), Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Derrick Rose (Detroit Pistons), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Pascal Siakam (Toronto Raptors) ve Jayson Tatum (Boston Celtics) yarışacak.



3 sayı yarışmasında Joe Harris (Brooklyn Nets), Davis Bertans (Washington Wizards), Devonte Graham (Charlotte Hornets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Zach LaVine (Chicago Bulls), Duncan Robinson (Miami Heat), Trae Young (Atlanta Hawks) ve Devin Booker (Phoenix Suns) mücadele edecek.



Heyecanla beklenen smaç yarışmasında ise bu sene 2008 şampiyonu Dwight Howard (Los Angeles Lakers), Aaron Gordon (Orlando Magic), Derrick Jones (Miami Heat) ve Pat Connaughton (Milwaukee Bucks) yer alacak.



Organizasyonun en merakla beklenen etkinliği olan All-Star maçı 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. LeBron James'in kaptanlık yapacağı takımın başında Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel, Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse olacak.



LeBron James'ın Takımı

İlk 5: LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets)



Yedekler: Devin Booker (Phoenix Suns), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets), Domantas Sabonis (Indiana Pacers)



Giannis Antetokounmpo'nun Takımı

İlk 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks)



Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jimmy Butler (Miami Heat)

