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Başkent’te final günü

Solgar Vitamin’in sponsorluğunda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası’nda Beko ile Tekfen karşılaşacak

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Başkent’te final günü
Basketbolda sezonun ilk kupası bugün Ankara'da sahibini buluyor. Bu yıl 36'ncısı düszenlenen Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 17.00'den itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 6 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı mağlup etmişti. Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise 3'üncü kez finalde mücadele edecek. Yeşil-siyahlı ekip, 2001-2002 sezonunda finalde Anadolu Efes'e, 2015- 2016 sezonunda ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic bugün sarı-lacivertli takımın başında 500. maçına çıkacak.
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Başkent’te final günü
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