Başkent’te final günü

BUGÜN NELER OLDU

Basketbolda sezonun ilk kupası bugün Ankara'da sahibini buluyor. Bu yıl 36'ncısı düszenlenen Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak.Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 6 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı mağlup etmişti.Yeşil-siyahlı ekip, 2001-2002 sezonunda finalde Anadolu Efes'e, 2015- 2016 sezonunda ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko