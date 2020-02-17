Zafer Fenerbahçe’nin

Solgar Vitamin Türkiye Kupası 2020'nin finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenerek kupayı üst üste 2'nci, toplamda da 7'nci kez müzesine götürdü. A Spor'dan yayınlanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta iki takımın da hataları çok fazla olunca bireysel performanslar belirleyici oldu. Maçın kader anı bitime 50 saniye kala yaşandı. Fenerbahçe 68-66 önde iken top kaybının ardından Darüşşafaka hızlı hücumunda Vesely, Kartal'a faul yaptı. İkili arasında gerginlik yaşanırken, Hamilton'ın Vesely'ye vurması ile saha karıştı. Pozisyonu izleyen hakemler Vesely ve Hamilton'a centilmenlik dışı faul çalarken, kural gereği top Fenerbahçe'ye geçti. Taktik faullerde Sloukas (6/6) hata yapmayınca Fenerbahçe maçı 74-71 kazanarak sezonun ilk kupasını aldı.



BİR GÖRÜŞ - VOLKAN ÜSTÜYILDIZ

KÖR DÖVÜŞÜ

Türkıye Kupası finalinde basketbol değil kör dövüşü izledik. İki takım da istekliydi ama bu istek kontrol dışına çıkınca Shaqtin Fool'a malzeme olacak bol bol pozisyon izledik. Darüşşafaka hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak Fenerbahçe'ye kafa tuttuğu gibi rakibini yoldan da çıkardı. Ancak maçın kader anında Hamilton'ın gereksiz kabadayılığı belki de kupaya mal oldu. Fenerbahçe ise kupayı aldı ama bu takımın ışık verdiğini söylemek zor. Çok eleştirilen Sloukas olmasa potanın yolunu bulamayacak bir takım var. Eğer De Colo'yu takıma uydurmak yerine takımı De Colo'ya uydurabilirlerse belki hedeflerine ulaşabilirler. O da belki…