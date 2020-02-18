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İklim eylemi için TBF’den tarihi imza

, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile İklim Eylemi iş birliği anlaşması imzalayarak bir ilke imza attı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
İklim eylemi için TBF’den tarihi imza
Türkiye Basketbol Federasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dair farkındalığı artırmak ve davranış değişikliğini teşvik etmek için İklim Eylemi iş birliği başlattı. Türkiye'de UNDP'nin bir spor federasyonu düzeyinde Küresel Amaçlar'a dair geliştirdiği ilk anlaşma olan belge Ankara Spor Salonu'nda imzalandı. Ortaklık kapsamında A Erkek Milli Takımımızın maçlarında yapılacak tanıtım çalışmaları ile Küresel Amaçlar'ın daha fazla bilinmesi ve 2030'a kadar bu amaçlara ulaşılabilmesi için herkesin harekete geçmesi hedefleniyor. TBF ile UNDP ortaklıkları kapsamında, özellikle 13. Küresel Amaç olan İklim Eylemi konusunun altını çizecek.

İŞTE EYLEM PLANI
İki kurumun iş birliğinin ilk adımı olarak 21 Şubat 2020 tarihinde oynanacak Türkiye-Hollanda milli maçında "İklim Eylemi" için örnek oluşturacak bir dizi somut adım atılacak. Bu adımlar şöyle:
* Arenaya kağıt, plastik, cam ve metaller için atık ayrıştırma kutuları yerleştirilecek.
* Taraftarların satın aldığı içecekler, geri dönüşümlü kağıt bardaklarla sunulacak.
* Milli oyuncular sahada ve soyunma odasında organik havlu kullanacak.
* Taraftarlara UNDP ve Küresel Amaçlar'ı tanıtan organik tişörtler verilecek.
* Milli Takım maça organik Küresel Amaçlar bileklikleriyle çıkacak.

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