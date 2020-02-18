İklim eylemi için TBF’den tarihi imza

Türkiye Basketbol Federasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dair farkındalığı artırmak ve davranış değişikliğini teşvik etmek için İklim Eylemi iş birliği başlattı.Ortaklık kapsamında A Erkek Milli Takımımızın maçlarında yapılacak tanıtım çalışmaları ile Küresel Amaçlar'ın daha fazla bilinmesi ve 2030'a kadar bu amaçlara ulaşılabilmesi için herkesin harekete geçmesi hedefleniyor. TBF ile UNDP ortaklıkları kapsamında, özellikle 13. Küresel Amaç olan İklim Eylemi konusunun altını çizecek.İki kurumun iş birliğinin ilk adımı olarak 21 Şubat 2020 tarihinde oynanacak Türkiye-Hollanda milli maçında "İklim Eylemi" için örnek oluşturacak bir dizi somut adım atılacak. Bu adımlar şöyle:* Arenaya kağıt, plastik, cam ve metaller için atık ayrıştırma kutuları yerleştirilecek.* Taraftarların satın aldığı içecekler, geri dönüşümlü kağıt bardaklarla sunulacak.* Milli oyuncular sahada ve soyunma odasında organik havlu kullanacak.* Taraftarlara UNDP ve Küresel Amaçlar'ı tanıtan organik tişörtler verilecek.* Milli Takım maça organik Küresel Amaçlar bileklikleriyle çıkacak.

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