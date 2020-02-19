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70-60 | MAÇ SONUCU

FIBA A Grubu 13'üncü hafta maçında , sahasında konuk ettiği temsilcisi 'yi 70-60 mağlup etti.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 19.2.2020 20:35 ABONE OL
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 70-60 Castors Braine | MAÇ SONUCU

FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 13'üncü hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Castors Braine'yi 70-60 mağlup etti.

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Stylianos Simeonidis (xx), Maria Ignatiou (xx)
ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 2, Gökşen Fıtık (xx) 10, Meltem Avcı (xx) 7, Alexandria Bentley (xxx) 18, Feride Akalan (x) 3, İlayda Güner (xx) 4, Lara Sanders (xxx) 16, Gabriela Marginean (xx) 10
CASTORS BRAINE: Melissa Diawakana (x) 2, Mariona Ortiz (x) 2, Shaqwedia Wallace (x) 4, Celeste Trahan-Davis (xx) 23, Kourtney Treffers (x) 6, Manon Gresinski (x), Egle Sikiniute (x) 5, Chantelle Handy (x) 8, Olesia Malashenko (x), Maxuella Lisowa Mbaka (xx) 10
1'İNCİ PERİYOT: 11-17
İLK YARI: 31-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-46

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 70-60 Castors Braine | MAÇ SONUCU
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