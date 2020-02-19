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Beko'nun rakibi !

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 25. haftasında yarın temsilisi 'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 534. mücadelesine çıkacak.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 10:23 ABONE OL
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Real Madrid!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 25. haftaya 11 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada girdi.

Real Madrid ise 18 galibiyet, 6 yenilgiyle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 81-77 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 534. MAÇ

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 534. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 533 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 227 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 331 maçın 195'ini kazandı, 136'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 11'ini eflatun-beyazlılar, 9'unu ise sarı-lacivertliler kazandı.

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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Real Madrid!
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