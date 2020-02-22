Anadolu Efes’in 10. harikası

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor. Normal sezonun 25. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olan lacivert-beyazlılar, sahadan 25 sayı farkla 88-63 galip ayrıldı. Mücadeleye iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. İlk periyodu 19-17 önde tamamlayan Efes, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 37-25 üstün gitti. Üçüncü çeyrekten de 62-48 galip ayrılan temsilcimiz, mücadeleyi 88-63 kazandı. Maçın en skoreri Efes adına 16 sayı ve 2 asist üreten Rodrigue Beaubois oldu.