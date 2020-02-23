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Philadelphia 76ers'a yetmedi!

Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers, milli basketbolcu 'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda 'a 119-98 yenildi.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 10:38 ABONE OL
Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers'a yetmedi!

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.

TOPLU SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 86-115

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-107

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-112

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98

Utah Jazz-Houston Rockets: 110-120

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-105

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Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers'a yetmedi!
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