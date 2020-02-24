Çok çalıştık ve karşılığını alacağız

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Türkiye Kupası ve Milli Takım arasını Bolu'da kamp yaparak değerlendirdi. Sezona sancılı başlayan ve koç değişikliğiyle beraber hızlı bir yükselme ivmesi yakalayan Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası ve ligdeki zorlu maçlar öncesi hem enerji depoladı hem de dinlenme fırsatı buldu.
KİMYAMIZ YERİNE OTURDU
Kampı değerlendiren Koç Zafer Aktaş, "Hem Türkiye Kupası hem de Milli Takım arası, Avrupa Kupası oynayan ve haftada çift maç temposu olan bir takım olarak dinlenmemiz ve kalan maçlara hazırlanmamız için iyi bir fırsat oldu. Takım olarak bir arada olmayı seviyoruz. Takviyelerimiz ile birlikte takım kimyamız yeni yerine oturdu diyebilirim. Bu sebeple birlikte olduğumuz ve yoğun bir şekilde idman yapabildiğimiz bu kamplar bizim için verimli oluyor"
dedi.
AVRUPA BİLETİNE TALİBİZ
Aktaş sözlerine şöyle devam etti: "Şu an ilk hedefimiz Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz kadar gitmek ve final oynamak. İkinci hedefimiz ise ligi üst sıralarda bitirerek gelecek yıl da Avrupa'da mücadele edebilmek. Bu sebeple çalışabileceğimiz her fırsatı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Kampımız oldukça keyifli ve verimli geçti. Setlerimizi çalıştık ve sporcularımın kondisyonlarının artmasına yönelik sıkı idmanlar yaptık, enerji depoladık."
ZORLU MAÇLARIMIZ VAR
Kırmızı Ejderhalar'ın Başantrenörü, kamptaki çalışmaların meyvelerini sahada alacaklarını belirterek, "Aradan sonra ING Basketbol Süper Ligi'nde iki zorlu maç bizi bekliyor. İlk olarak Çarşamba günü Tofaş deplasmanı, akabinde de evimizde Darüşşafaka mücadelesi. 4 Mart'ta da Avrupa Kupası'nda BK Ventspills ile çeyrek final mücadelesi vereceğiz. Galibiyet için mücadele edip kamp dönemimizin meyvelerini toplayacağımızı ümit ediyorum"
ifadesini kullandı.