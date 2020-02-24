Çok çalıştık ve karşılığını alacağız

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Türkiye Kupası ve Milli Takım arasını Bolu'da kamp yaparak değerlendirdi. Sezona sancılı başlayan ve koç değişikliğiyle beraber hızlı bir yükselme ivmesi yakalayan Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası ve ligdeki zorlu maçlar öncesi hem enerji depoladı hem de dinlenme fırsatı buldu.Kampı değerlendiren Koç Zafer Aktaş,dedi.Aktaş sözlerine şöyle devam etti:Kırmızı Ejderhalar'ın Başantrenörü, kamptaki çalışmaların meyvelerini sahada alacaklarını belirterek,ifadesini kullandı.

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