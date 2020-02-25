NBA'de gecenin maçında Cleveland Cavaliers Miami Heat ile kozlarını paylaştı. Doğu Konferansı'nda bulunan iki takımın mücadelesinde kazananı uzatmalar belirledi. Normal süresi 111-111 eşitlikle sona eren karşılaşmada kazanan 125-119'luk skorla ev sahibi Cleveland Cavaliers oldu.

Cleveland'a galibiyeti getiren isimlerin başında yıldız isim Kevin Love ve Kevin Porter Jr. oldu. Love, 17 sayı 14 rebaund ile mücadele ederken Porter, 30 sayı ve 8 rebaund ile oynadı.

Temsilcimiz Cedi Osman ise 24 dakika sahada kaldığı maçta 7 sayı kaydetti.

Miami Heat'te Bam Adebayo'nun 22 sayı ve 13 rebaundluk performansı galibiyete yetmedi.

Bu sonucun ardından Cleveland 16. galibiyetini alsa da yine de son sıradan kurtulamadı. Miami Heat ise 36 galibiyetle 4. sırada kaldı.