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derbide yarın 'yı konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta yarın ile karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 13:17 ABONE OL
Fenerbahçe Beko derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.

Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

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Fenerbahçe Beko derbide yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek
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