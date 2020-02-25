Yüzümüz gülmüyor

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Türkiye, ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. Daha sonra üstünlüğü ele alan İsveç, soyunma odasına 47-38 önde giderken final periyoduna da 67-55 galip girdi.Ay-Yıldızlılar'da Sertaç 23 sayı 2 ribaunt kaydetti. Ludde Hakanson ise İsveç adına 23 sayı 3 ribaunt ve 8 asist üretti. Gruptaki diğer mücadeledeMilliler grupta son sırada kaldı.