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Yüzümüz gülmüyor

2021 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında Hollanda’ya yenilen Türkiye, dün de ’e mağlup oldu. A Millilerimiz grupta son sırada kaldı

Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Yüzümüz gülmüyor
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Türkiye, ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. Daha sonra üstünlüğü ele alan İsveç, soyunma odasına 47-38 önde giderken final periyoduna da 67-55 galip girdi. Milliler toparlanmaya çalışsa da karşılaşmayı 87-80 İsveç kazandı. Ay-Yıldızlılar'da Sertaç 23 sayı 2 ribaunt kaydetti. Ludde Hakanson ise İsveç adına 23 sayı 3 ribaunt ve 8 asist üretti. Gruptaki diğer mücadelede Hırvatistan, Hollanda'yı 69-59 mağlup etti. Milliler grupta son sırada kaldı.
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