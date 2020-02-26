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’de Türklerin zafer gecesi

Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
NBA’de Türklerin zafer gecesi
NBA'de milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın ekibi Philadelphia 76ers, evinde Atlanta Hawks'ı 129-112 mağlup ederken Joel Embiid 49 sayı, 14 ribaunt, 3 asist ile maça damga vurdu. Furkan Korkmaz ise mücadeleyi 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı. Ersan İlyasova'nın 2 sayı ve 3 ribaunt ile tamamladığı mücadelede Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı 137-134 yendi. Cedi Osman'ın 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle bitirdiği karşılaşmada ise Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i uzatma sonunda 125-119 devirdi.
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NBA’de Türklerin zafer gecesi
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