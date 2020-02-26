NBA’de Türklerin zafer gecesi

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın ekibi Philadelphia 76ers, evinde Atlanta Hawks'ımağlup ederken Joel Embiid 49 sayı, 14 ribaunt, 3 asist ile maça damga vurdu.Ersan İlyasova'nın 2 sayı ve 3 ribaunt ile tamamladığı mücadelede Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı 137-134 yendi.