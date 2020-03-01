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başantrenörü : İçimiz yanıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 77-62 mağlup eden 'nın başantrenörü , sahada gerekli yükümlülüğü gösterdiklerini ancak İdlib'de şehit düşen askerler nedeniyle içlerinin yandığını bildirdi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 1.3.2020 18:37 ABONE OL
Pınar Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca: İçimiz yanıyor

Pınar Karşıyaka başantrenörü Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk Telekom deplasmanından galibiyetle ayrıldıklarını belirtti. Müsabakaların devam ettiğini ancak İdlib'de yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Biz görevimiz gereği mücadele verip galibiyeti elde etmek için sahada gerekli yükümlülüğü gösteriyoruz ama içimiz yanıyor. Neşemiz yok, moralimiz bozuk, içimize sinmiyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Orada görev yapan askerlerimiz var, onlara da dualarımızı, iyi dileklerimizi yollamak istiyorum. Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık. Türk Telekom belki play-off mücadelesi veriyor ama sezon başında çok farklı kurulmuş bir takım. Biz gereğini yaptık, kazandık. 21. haftada lideriz, bunu sürdürmeye çalışacağız."

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Pınar Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca: İçimiz yanıyor
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