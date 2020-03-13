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Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Sedat Ağçay’da kırık var

- mücadelesinin 64’üncü dakikasında ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan ’da kırık olduğu öğrenildi.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 13.3.2020 23:10 ABONE OL
Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Sedat Ağçay’da kırık var

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin 64'üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcay'da kırık olduğu öğrenildi.

Pozisyonun hemen hardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.

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Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Sedat Ağçay’da kırık var
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