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'de Lamb ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından 'de 'li oyuncu ’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 22.3.2020 13:16 ABONE OL
Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Doron Emanuel Lamb'in devam eden sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. 2019-2020 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lamb, bu sezon Darüşşafaka Tekfen'de 20 lig maçında süre aldı ve 9,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 28 yaşındaki skorer oyun kurucu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 müsabakada görev yaparak, 9,4 sayı ortalaması yakaladı.

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Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı
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