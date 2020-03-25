Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic ülkesine döndü

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgını birçok spor organizasyonunda olduğu gibi basketbola da büyük zarar verdi.

Türkiye'de ING Basketbol Süper Ligi süresiz olarak ertelenirken THY Avrupa Ligi de askıya alındı.

FENERBAHÇE'NİN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI SONRASI SPOR CAMİASINDAN MESAJLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin gönderdiği özel uçakla ülkesine geri döndü.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sırp vatandaşlarını Türkiye'den almak üzere bir uçak yolluyoruz ve Zeljko Obradovic ile ailesini de bu uçakla ülkeye getireceğiz." demişti.

"Fenerbahçe'de corona virüsü bulguları çıkan futbolcu Konyaspor karşılaşmasında oynamadı"