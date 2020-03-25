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başantrenörü ülkesine döndü

Corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin süresiz olarak ertelenmesinin ardından 'nın Sırp başantrenörü , Sırbistan hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine döndü.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 00:47 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 00:55 ABONE OL
Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic ülkesine döndü

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgını birçok spor organizasyonunda olduğu gibi basketbola da büyük zarar verdi.

Türkiye'de ING Basketbol Süper Ligi süresiz olarak ertelenirken THY Avrupa Ligi de askıya alındı.

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Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin gönderdiği özel uçakla ülkesine geri döndü.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sırp vatandaşlarını Türkiye'den almak üzere bir uçak yolluyoruz ve Zeljko Obradovic ile ailesini de bu uçakla ülkeye getireceğiz." demişti.

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Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic ülkesine döndü
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