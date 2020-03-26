Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Valencia Basket'in guardı Loyd’tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

'in guardı Loyd’tan ’ye geçmiş olsun mesajı

İspanyol Ligi ve EuroLeague takımı 'in Amerikalı basketbol oyuncusu , Kulübü’ne geçmiş mesajı gönderdi. Loyd, Fenerbahçeli oyunculara 'daha güçlü döneceksiniz' mesajı verirken, özel açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 13:54 ABONE OL
Valencia Basket'in guardı Loyd’tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Amerikalı guard, "Herkese selamlar. Ben Valencia Basket'ten Jordon Loyd. Fenerbahçe camiasına, tüm sporcularına ve ekibe en iyi dileklerimi ve desteklerimi iletmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki zor bir dönem ve sizler zor zamanlardan geçiyorsunuz. Dolayısıyla ben de biraz pozitif enerji yollamak, destek olmak istiyorum. Bu virüs yüzünden zor zamanlar yaşıyoruz ancak daha güçlü bir şekilde ayağa kalacaksınız. Bunu biliyorum ve sizler için dua ediyorum, her şeye olumlu bakıyorum. Hepimiz sizinle birlikte" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Valencia Basket'in guardı Loyd’tan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA