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'dan evde kal çağrısı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 27.3.2020 20:03 ABONE OL
Cedi Osman'dan evde kal çağrısı

Milli basketbolcu, NBA'in internet sitesinde yer alan videosunda, "Türkiye'deki NBA severlere bir mesajım var." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum."

Cedi Osman'dan evde kaldığını gösterenlere imzalı forma Eda Erdem Dündar'dan "evde kaldığını" gösteren 10 kişiye hediye

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Cedi Osman'dan evde kal çağrısı
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