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sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 14:08 ABONE OL
VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının olumsuz anlamda ilerleyişi göz önünde bulundurularak lig kurulu tarafından yapılan oylama sonucu sezonun iptaline karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, takımların farklı sayıda maç oynaması ve normal sezonun tamamlanamaması sebebiyle 2019-2020 sezonunda herhangi bir takımın şampiyon olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.

THY Avrupa Ligi'nde de yer alan Rusya ekibi CSKA Moskova, Doğu ve Kuzey Avrupa'dan bazı ülke takımlarının mücadele ettiği VTB Basketbol Ligi'nde 11 sezonda 10 kez şampiyon oldu.

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VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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