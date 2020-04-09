FIBA'dan flaş hamle! Eurobasket 2021 için corona virüsü kararı...

FIBA İcra Komitesi, mevcut korona virüs salgınının FIBA takvimine etkisi ile ilgili olarak, video konferans aracılığıyla olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantı sonucunda FIBA İcra Komitesi, basketbol organizasyonlarının tarihlerinde çeşitli düzenlemeler yaptı. Korona virüs salgınında olası senaryoları dikkatle analiz ederek, bölge ofisleri ile Turnuva Komisyonu'nun tavsiyelerini dinleyen FIBA İcra Komitesi, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 1-18Eylül 2022 tarihinde oynanacağını duyurdu. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "FIBA'nın a takım seviyesindeki turnuvalar için çok hızlı bir iç danışma süreci yürüterek, güncellenmiş bir takvimi teyit edebilmesinden ötürü çok mutluyum. Hızlı işbirlikleri için ulusal federasyonlarımıza, bölgelerimizdeki çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza minnettarız. Sonuç olarak ortaya, her zaman olduğu gibi oyuncuların refahını ve durumlarını göz önünde bulundurarak, en üst düzey turnuvaların dengeli bir şekilde dağıtılmasıyla basketbolseverler için cazip olacak bir FIBA etkinlik takvimi çıktı. Basketbolun sahaya geri döneceği günü dört gözle bekliyorum" dedi.

Erkekler ve kadınlar turnuvalarının yanı sıra 17 yaş altı dünya kupası maçları için yapılan tarih değişiklikleri şu şekilde:



İŞTE FIBA'NIN ERTELEDİĞİ ORGANİZASYONLAR VE YENİ TARİHLERİ

FIBA A TAKIM TURNUVALARI - ERKEKLER

FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvalası, 22 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacaktır (kesin tarihler için IOC onayı bekleniyor).

FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 ve FIBA AmeriCup 2021, 1 ila 18 Eylül 2022 arasındaki dönem için yeniden planlandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, mevcut COVID-19 salgınının FIBA takvimine etkisi ile ilgili olarak, video konferans aracılığıyla olağanüstü bir toplantı yaptı. FIBA İcra Komitesi, basketbol takviminde çeşitli düzenlemeler yaptı.

FIBA İcra Komitesi, mevcut COVID-19 salgınının FIBA takvimine etkisi ile ilgili olarak, video konferans aracılığıyla olağanüstü bir toplantı yaptı. FIBA İcra Komitesi, basketbol takviminde çeşitli düzenlemeler yaptı.

En son, 13 Mart'ta gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında tüm FIBA müsabakalarının askıya alındığı onaylanmış ve ayrıca Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları tarihlerindeki değişikliklerin ardından, FIBA İcra Komitesi'ne, 2015 yılında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekilde, FIBA takviminde gerekli ayarlamaları yapma yetkisi verilmişti.

FIBA, geçen hafta Tokyo 2020 (23 Temmuz - 8 Ağustos 2021) için revize edilen tarihleri memnuniyetle karşıladığını belirtmiş ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC), bu karmaşık durumun zamanında ve iş birliğiyle çözülmesinden dolayı teşekkür etmişti.

Olası senaryoları dikkatle analiz ederek, bölge ofisleri ile Turnuva Komisyonu'nun tavsiyelerini dinleyen FIBA İcra Komitesi, takvimde aşağıdaki düzenlemeleri yaptı:

FIBA A TAKIM TURNUVALARI - KADINLAR

FIBA Kadınlar AmeriCup 2021, Olimpiyat Oyunları'ndan önce ve FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 (17 - 27 Haziran 2021) ile benzer tarihlerde olacak şekilde 20 - 27 Haziran 2021 tarihlerine yeniden planlandı.

Şubat 2022'de düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek 16 takım, gerçekleşecek 4 kıtasal kupa ile belirlenecek.

2020-2023 dönemi için dünya ve kıta seviyesindeki diğer tüm FIBA A Takım kategorisi turnuvalarının ve elemelerinin tarihleri aynı kalacak.



