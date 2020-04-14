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EuroLeague yönetiminden kritik toplantı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen ve 7DAYS EuroCup'ın geleceğiyle ilgili olarak EuroLeague yönetimi 16 Nisan Perşembe günü TSİ 13.00'te video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 14.4.2020 21:37 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 21:39 ABONE OL
EuroLeague yönetiminden kritik toplantı

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından organizasyonların geleceğine dair açıklamaların yapılacağı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

16 Nisan Perşembe günü TSİ 13.00'te video konferans üzerinden dijital ortamda yapılacak olan ve EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ile yönetiminin katılacağı basın toplantısına Avrupa'nın farklı ülkelerinden basın mensupları da katılım gösterecek.

Toplantıda organizasyonun geleceğine dair önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.

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EuroLeague yönetiminden kritik toplantı
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