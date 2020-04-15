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’in geleceği belli oluyor! Corona virüsü...

Son dakika corona virüsü gelişmeleri... Corona virüsü salgınından dolayı ertelenen organizasyonlardan biri olan 'in bu sezonki geleceği yarın yapılacak toplantıda belli olacak. İşte detaylar...

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:33 ABONE OL
Euroleague’in geleceği belli oluyor! Corona virüsü...

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen THY Euroleague ve Eurocup maçları için Euroleague yönetimi yarın toplanıyor.

Euroleague yönetimi, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınının etkileri için yarın toplanıyor. Salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Euroleague ve Eurocup takviminin masaya yatırılacağı toplantıya Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu da katılacak.

Yarın TSİ 13.00'te telekonferans yöntemiyle yapılacak olan toplantıda organizasyonların geleceği hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Euroleague’in geleceği belli oluyor! Corona virüsü...
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