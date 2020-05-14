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İspanyol ekibi Delaney ile yollarını ayırdı

Euroleague ekiplerinden , 'li basketbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Delaney, bu sezon Eurolegue'de 10,5 sayı ortalaması ile oynuyordu.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 14.5.2020 13:02 ABONE OL
İspanyol ekibi Barcelona Delaney ile yollarını ayırdı

İspanyol ekibi Barcelona, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney'in sözleşmesinin karşılıkla anlaşarak feshedildi belirtildi. Delaney'in 30 Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecekti. Barca emeklerinden dolayı başarılı basketbolcuya teşekkür etti.

Barcelona ile bu sezon THY Euroleague'de 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 10.2 sayı, 4.8 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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İspanyol ekibi Barcelona Delaney ile yollarını ayırdı
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