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Başkanı 'ndan Başkanı 'e tebrik

yaptığı açıklamayla ligleri corona virüsü salgını nedeniyle sonlandırdığını açıkladı. da aynı sebeple buna benzer bir karar aldı. Makedonya Basketbol Federasyonu'nun bu kararı sonrası Başkanı , 'i tebrik etti.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 15.5.2020 18:59 Son Güncelleme: 15.5.2020 19:06 ABONE OL
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Pero Antic'e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Pero Antic'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligleri sonlandırma kararı almalarından dolayı tebrik etti.

Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Siz değerli dostum Sayın Pero Antic ve Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonundaki ekibinizi, her şeyi göz önünde bulundurarak oyuncuların sağlığını ön planda tutan, ligleri sonlandırma yönünde nihai bir karar verdiğiniz için tebrik ediyorum. Kendimizi Kovid-19 salgını ile çok zor ve öngörülemeyen bir durumda bulduk ve eminim ki siz de ilgili herkesi koruyarak virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Sağlık, ait olduğumuz yer olan sahalara eskisinden de güçlü geri döneceğimizi umarak, bu zor dönemlerde bir numaralı önceliğimiz olmalıdır."

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı Pero Antic'e tebrik
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