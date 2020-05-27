Türkiye Basketbol Federasyonu Süper Lig takımlar ile toplandı! Yabancı sınırı...

TBF Ligler Direktörlüğü, BSL kulüpler yetkilileri ile zoom üzerinden yeni sezonla ilgili toplantı yaptı.

Toplantıda yabancı sayısı da tartışıldı, Darüşşafaka, Telekom ve Teksüt Bandırma 4, Karşıyaka ve TOFAŞ 4+1 için görüş belirtti, Bahçeşehir Koleji 4+1'in gelecek sezondan itibaren uygulanmasını isterken diğer temsilciler 5 yabancıdan yabancıdan tercih yaptı.

TBF ligin 18 Eylül'de başlaması için çalışmaların yapıldığını bildirdi, buna karşılık kulüpler özellikle Amerikalı oyuncuların uçuş yasaklaması nedeniyle geç gelebileceği gerekçesiyle başlangıç tarihinin Ekim ayı başı olmasını istedi.

KULÜPLERDEN GELEN FARKLI ÖNERİLER

* Geçen sezon 275 bin TL olan katılım bedeli kaldırılsın veya düşürülsün

* Takvimin yetişmesi amacıyla gerekirse Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası oynanmasın, All Star düzenlenmesin

* Ligde takım sayısı azalacak olursa, yerine takım alınmasın

* 5'ten çok yabancısı olan takımlar hangi yabancılarla maça çıkacaklarını rakibin hazırlanması açısından önceden bildirsin.