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kararını verdi! Beko...

Bu sezon Euroleague'de başarısız bir sezon geçiren Beko'da sezon sonu itibariyle bütçe kesintisi de gündemde. Uzun yıllardır takımın başında bulunan ve büyük başarılar elde eden Obradovic'in de takımda kalıp kalmayacağı belli değildi. İşte başarılı hocanın kararı...

Giriş Tarihi: 27.5.2020 13:37 Son Güncelleme: 27.5.2020 13:41 ABONE OL
Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...

Fenerbahçeli basketbol severlerin merakla beklediği soru yanıt buluyor... Uzun zamandır Obradovic ile yeni sözleşme imzalanmasını bekleyen sarı lacivertlilere müjde geliyor.

Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...

Piratasdelbasket.net adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu bilgilere yer verdi;

Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...

Obradovic ve ilişkisi oldukça eskiye dayanıyor. Kurulan temaslar, bu birlikteliğin devam edeceğini gösteriyor.

Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...

Fenerbahçeli yetkililer, dünyaca ünlü koçla yaptığı görüşmede, takım içerisindeki maaşlarda indirime gidileceğini ve kendisiyle yola devam etmek istenildiğini aktardı.

Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...

JASIKEVICIUS DENİYORDU AMA...
Kısa süre önce Jasikevicius'un adı ile anılıyordu ve Obradovic'in, sarı lacivertlilerle yollarını ayıracağı iddia ediliyordu ama yaşanan son gelişmeler sonrasında ibre tam tersine döndü.

Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...

Gelen bilgilere göre, Sırp antrenör 'nin kendisine sunduğu şartları kabul etti. Buna göre Obradovic, hem takım içerisinde bütçe kısıtlamasına gidilmesini, hemde kendi maaşında indirilmesine gidilmesini kabul etti."

Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...
Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...
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Zeljko Obradovic kararını verdi! Fenerbahçe Beko...
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