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Galatasaraylı İnci Güçlü 'ya oldu!

'ın 2.05'lik genç pivotu dünya devi 'nın yolunu tuttu. 21 yaşındaki basketbolcu, İspanyol ekibiyle 2 yıllık anlaşma sağladı.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 29.5.2020 22:33 ABONE OL
Galatasaraylı İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu!

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya'da devam edecek.

Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adana'da doğan 2.05'lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray'a transfer oldu. Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.


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Galatasaraylı İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu!
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