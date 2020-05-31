Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

Euroleague'de son 5 sezonda 3 kez final oynayan 1 kez de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de sözleşmeleri devam etse de Datome, De Colo ve Sloukas maaş indiriminine yanaşmadı. Datome'yi O. Milano, Sloukas'ı Real Madrid istiyor.