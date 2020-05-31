Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

Son 5 yılda Obradovic önderliğinde Euroleague'e damga vuran, 5 kez Final-Four'a yükselip 1 defa da şampiyon olan , bu sezon yaşayanan kötü tablonun ardından dağılma aşamasına geldi. Sarı-lacivertli takımın bu durumunda corona virüsü sebebiyle yaşanan ekonomik zorluklar da etkili oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.5.2020 16:52 Son Güncelleme: 31.5.2020 16:54 ABONE OL
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

Avrupa'da piyasası kıpırdanmaya başlarken kaynak sıkıntısı çeken 'da bir devrin sonuna gelinmesinden korkuluyor.

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

'da oyunculara teklif yağıyor. Maaş indirimini kabul eden yok. Obradovic ise teklife cevap vermedi.

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

Avrupa'da piyasası kıpırdanmaya başlarken kaynak sıkıntısı çeken 'da bir devrin sonuna gelinmesinden korkuluyor.

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

Euroleague'de son 5 sezonda 3 kez final oynayan 1 kez de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de sözleşmeleri devam etse de Datome, De Colo ve Sloukas maaş indiriminine yanaşmadı. Datome'yi O. Milano, Sloukas'ı istiyor.

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

İki oyuncu da Obradovic'in kararını bekliyor. Ama Sırp coach 1.5 milyon euroluk teklife henüz cevap vermedi. Vesely ve Kalinic'te de belirsizlik var.

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

4 OYUNCU KESİN YOLCU
Sözleşmeleri biten Williams, Leuvergne, Nunnally ve Tomas'a teklif yapılmadı. Williams, Milano ile imzaya çok yakın.

Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor

UDOH'DAN KÖTÜ HABER: CSKA'YA ÇOK YAKIN
Euroleague şampiyonluğunda çok büyük katkısı olan ve birkaç ay öncesine kadar Fener'e geri dönüşü konuşulan Ekpe Udoh'a CSKA'nın kanca attığı iddia edildi. (Takvim)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Efsane takım dağılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA