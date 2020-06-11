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Portland'ın kurucusu 96 yaşında öldü

ekiplerinden 'ın acı günü. Kulübün kurucusu ve aynı zamanda onursal başkanı olan hayata gözlerini yumdu. Glickman 96 yaşındaydı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:49 ABONE OL
Portland'ın kurucusu Harry Glickman 96 yaşında öldü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın kurucusu ve onursal başkanı Harry Glickman, 96 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Oregon eyaletinde "profesyonel sporların babası" olarak kabul edilen Glickman'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Glickman önderliğinde 1970'te NBA'e giriş yapan Portland Trail Blazers, 1977'de tarihinin tek lig şampiyonluğunu yaşamıştı. Trail Blazers, Glickman döneminde 1990 ve 1992 yıllarında konferans şampiyonlukları da elde etmişti.

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Portland'ın kurucusu Harry Glickman 96 yaşında öldü
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