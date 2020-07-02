Fenerbahçe'ye kötü haber! Sarunas Jasikevicius Barcelona ile anlaştı!

İspanya Basketbol Ligi (ACB) takımlarından Barcelona, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Sarunas Jasikevicius ile anlaştığını resmen duyurdu.

Katalan kulübü, yaptığı resmi açıklamada tecrübeli koç ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını kamuoyu ile paylaştı.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI AMA...

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Jasikevicius için, "Sarunas Jasikevicius, Avrupa'da gelecek vadeden hocalardan bir tanesi. O olur, başkası olur ama kim olursa olsun iyi bir isim olacak." demişti.

Barcelona'nın Jasikevicius ile ilgili paylaşımı şu şekilde oldu;

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