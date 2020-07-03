Sırp geleneğine devam Yeni koç Kokoskov

F.Bahçe Beko, Obradovic'in ayrılığının ardından yeni koçunu buldu. Sarı-Lacivertliler, NBA takımlarından Sacramento Kings'te yardımcı antrenörlük yapan Sırp koç Igor Kokoskov
ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Son 17 yılında NBA'de görev alan Kokoskov, 2000 yılında Alvin Gentry'nin yardımcısı olarak Los Angeles Clippers teknik ekibine katıldığında Amerikalı olmayan ilk yardımcı hoca unvanını almıştı.
2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov
, Slovenya ile İstanbul'daki 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en büyük kupayı havaya kaldırmıştı.