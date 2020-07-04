Son dakika... Fenerbahçe Igor Kokoskov'u açıkladı

Uzun yıllar Fenerbahçe Beko'da başarıyla görev yapan Obradovic, 1 yıl çalışmama kararı alarak Fenerbahçe BEKO'dan ayrılmıştı.

Sırp hocanın ayrılığı sonrası arayışlara başlayan sarı-lacivertliler, Igor Kokoskov ile el sıkıştı. Yapılan açıklamaya göre, deneyimli koçla 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA'de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır.



17 Aralık 1971'de Belgrad'da dünyaya gelen Kokoskov, koçluk kariyerine ülkesinin farklı ekiplerinde başladı. Sırp antrenör, 1999-2000 sezonunda yeni bir maceraya atılarak Missouri Üniversitesi'nin basketbol takımının antrenör ekibinde yer aldı. Kokoskov, bu sayede NCAA'de koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti.



Başarılı antrenör, 2000 yılında NBA'in Los Angeles Clippers ekibinde asistan koç olarak görev yapmaya başladı ve bir NBA takımında koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti. 2000-2003 yıllarında Clippers organizasyonunda yer alan koç, 2003'te ise Detroit Pistons'a transfer oldu. Kokoskov, 2004 yılında Detroit'in elde ettiği NBA şampiyonluğunda teknik ekibin bir parçasıydı ve NBA'de şampiyonluk yaşayan ilk Avrupalı koç oldu. Igor Kokoskov, 2006 yılında Houston'da düzenlenen NBA All-Star karşılaşmasında da Doğu Konferansı ekibini yöneten teknik kadronun bir parçasıydı ve All-Star'da koçluk yapan ilk Avrupalı unvanını da elde etti.



2003-2008 yılları arasında Detroit'te görev yapan Kokoskov, 2008'de Phoenix'e transfer oldu ve 2013'e kadar bu takımda asistanlık görevini üstlendi. 2013-14 sezonunda Cleveland Cavaliers, 2014-2015'te de Orlando Magic'te yardımcı antrenörlük yapan Kokoskov, 2015-18 yılları arasında Utah Jazz'ın teknik ekibinin bir parçasıydı. Başarılı çalıştırıcı, 2010 yılında Amerikan vatandaşlığı hakkı da elde etti.



2018-19 sezonu, Igor Kokoskov'un bireysel kariyeri ve Avrupa basketbolu için ayrı bir öneme sahipti. Bu sezonda, daha önce asistan koçluk yaptığı Phoenix Suns'a baş antrenör olarak geçen Kokoskov, Avrupa doğumlu olarak NBA'de çalışan ilk baş antrenör oldu. Kokoskov, 2019 yazında ise Sacramento Kings'e geçti ve burada asistan koçluk kariyerine devam etti.



Koçluk kariyeri NCAA ve NBA'de birçok ilkle dolu olan Kokoskov, milli takımlarda da farklı ve önemli görevlerde yer aldı. 2004-05'te Sırbistan Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2008-2015 yılları arasında da Gürcistan Milli Takımı'nda baş antrenör olarak çalıştı. Sırp antrenör, Gürcistan ile 2011, 2013 ve 2015 Avrupa şampiyonalarında görev yaptı.



2016'da Slovenya Milli Takımı'nın başına geçen Kokoskov, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyi altın madalyaya taşıyarak çok büyük bir başarıya imza attı. Kokoskov'un Slovenya'sı, bu şampiyonanın ilk tur grubunda Fransa ve Yunanistan'ı geride bıraktı, ardından sırasıyla Ukrayna, Letonya ve İspanya'yı mağlup ederek finale yükseldi ve bu turda da Sırbistan'ı geçerek mutlu sona ulaştı. Kokoskov yönetimindeki Slovenya, şampiyonada oynadığı dokuz maçı da kazandı.



Igor Kokoskov, 2019 yazında Sırbistan Milli Takımı'nın baş antrenörlük pozisyonuna getirildi ve halen bu görevini de sürdürüyor."