Dyshawn Pierre kimdir? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Dyshawn Pierre kaç yaşında, nereli?

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Obradoviç'in görevinden ayrılması sonrası Igor Kokoskov'un başantrenörlüğe getirildiği takımda Dinamo Sassari oyuncusu Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Bu haberin ardından sporseverler Dyshawn Pierre kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı.

DYSHAWN PİERRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

BeIN Sports'un haberine göre ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya ilişkin tüm bilgiler şöyle;