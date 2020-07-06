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ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beko’dan son dakika transfer haberleri geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Igor Kokoskov’un başantrenörlüğe getirildiği takımda İtalyan yıldız Gigi Datome’yle yollar ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Dinamo Sassari oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Bu gelişmeler sonrasında basketbolseverler Dyshawn Pierre kimdir, kaç yaşında, ? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı. İşte oyuncuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 01:19 ABONE OL
Dyshawn Pierre kimdir? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Dyshawn Pierre kaç yaşında, nereli?

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beko'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Obradoviç'in görevinden ayrılması sonrası Igor Kokoskov'un başantrenörlüğe getirildiği takımda Dinamo Sassari oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Bu haberin ardından sporseverler Dyshawn Pierre kimdir, kaç yaşında, ? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı.

DYSHAWN PİERRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

BeIN Sports'un haberine göre ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuya ilişkin tüm bilgiler şöyle;

Dyshawn Pierre kimdir? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Dyshawn Pierre kaç yaşında, nereli?

17 Kasım 1993 tarihinde Kanada'nın Ontario kentinde dünyaya gelen , Dayton Koleji'nde eğitim hayatını sürdürdükten sonra NBA seçmelerine katılmayarak kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı ve 2016 yılında Alman ekibi Löwen Braunschweig'e transfer oldu. 1 sezon Alman ekibinde forma giyen Kanadalı basketbolcu, 2017 yılında Dinamo Sassari ile sözleşme imzaladı. 1.98 boyunda ve 104 kilo olan Kanadalı basketbolcu, 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor. Bu sezon Lega Serie A'da 21 maçta görev alan Pierre, 13.8 sayı, 7 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.

Boy: 1,98 m
Kilo: 104 kg

Dyshawn Pierre kimdir? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Dyshawn Pierre kaç yaşında, nereli?
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Dyshawn Pierre kimdir? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Dyshawn Pierre kaç yaşında, nereli?
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